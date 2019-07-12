12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работники МЧС спасли утят из ливневой канализации, сообщили БЕЛТА в городском управлении МЧС.

Сегодня в 8.05 на номер 101 от прохожих поступило сообщение, что утятам нужна помощь. Несколько утят провалились в люк дождевой канализации и самостоятельно выбраться не могли. Спасатели достали семь птенцов из ливневки и позже выпустили к матери, которая все это время их ждала.

Никто не пострадал.-0-