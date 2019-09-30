В Минске работники МЧС спасли застрявшую в болоте женщину

Фото Минского городского УМЧС
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин в бинокль заметил застрявшую в болоте женщину, ее вытащили спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Сегодня в 13.58 спасателям поступило сообщение о том, что в болотистой местности человек просит о помощи. Ситуация произошла в районе улицы Оловникова, ближе к берегу реки Свислочь. Мужчина увидел женщину в бинокль.
"Выяснилось, что она шла домой и решила сократить путь через болото. Когда зашла туда, то примерно в 10 м от берега поняла, что выбраться не может. В 14.21 работниками МЧС 60-летняя женщина была обнаружена и извлечена на берег. Ее передали бригаде скорой. После осмотра в медицинской помощи она не нуждалась", - рассказали в управлении.-0-