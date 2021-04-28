В Минске работники предприятий присвоили около 960 л дизтоплива

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского и Заводского районов Минска установили факты незаконного присвоения дизельного топлива. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В поле зрения правоохранителей попали двое сотрудников одного из предприятий Фрунзенского района столицы. В обязанности мужчин 36 и 52 лет, закрепленных за одним служебным автомобилем, входила заправка транспорта. В течение марта текущего года они передавали топливную карту третьим лицам, что привело к присвоению 420 л дизтоплива на более чем Br700.

Аналогичный факт произошел на территории Заводского района Минска. Так, 61-летний тракторист одного из предприятий на протяжении трех месяцев похищал дизельное топливо. Имея доступ к электронной карте, мужчина приезжал на заправку, сливал топливо в канистры, а после заправлял личный автомобиль. Кроме того, топливную карту работник передавал своим знакомым, которые также присваивали дизтопливо. В общей сложности его похищено около 540 л на сумму Br950.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский и Заводской (Минска) районные отделы СК, где действиям задержанных дана правовая оценка.-0-