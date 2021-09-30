В Минске работники заправляли личные авто по топливной карте предприятия

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Октябрьского РУВД Минска выяснили, что работники столичного предприятия заправляли личный транспорт топливом за счет организации, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"62-летний водитель государственного предприятия предоставлял трем коллегам топливную карту. Мужчины заправляли свои машины, авто своих друзей и знакомых. При этом закрепленный за топливной картой водитель вносил заведомо ложные сведения в путевые листы. С хозяином карты коллеги впоследствии рассчитывались продуктами питания. Заправляли личный транспорт мужчины на протяжении месяца", - рассказали в ГУВД.
Как установили милиционеры, к хищению топлива причастен и начальник цеха данного предприятия, который давал незаконные указания водителю для заправки своего авто. Сумма ущерба составила около Br900.
Известно, что никто из фигурантов ранее не попадал в поле зрения правоохранителей.
Возбуждены уголовные дела по факту присвоения либо растраты.-0-