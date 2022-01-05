В Минске работники завода похитили бронзу на Br4,6 тыс.

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Заводского РУВД столицы совместно с коллегами из ГУВД Мингорисполкома задержали минчан, которые незаконно вывезли с территории предприятия более 220 кг бронзы на сумму свыше Br4,6 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что двое приятелей (38 и 43 лет) являются работниками столичного завода. Один из них спрятал на территории предприятия бронзу, а другой на рабочем автомобиле вывез похищенный металл и реализовал его скупщику.

Спустя время правоохранители задержали 51-летнего жителя Минской области, который незаконно скупал лом у граждан с целью его последующей реализации на территории Российской Федерации. В ходе осмотра автомобиля мужчины обнаружено и изъято более 450 кг цветного металла на общую сумму свыше Br23 тыс.

В отношении 51-летнего правонарушителя составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность (ч.2 ст.13.3 КоАП). В отношении работников завода следователи возбудили уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц.-0-