В Минске работница почты обвиняется в присвоении более Br10 тыс.

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайский (Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летней минчанки, обвиняемой в присвоении имущества в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, девушка, работая в должности специалиста по почтовой деятельности одного из отделений почтовой связи города, с марта по май этого года похитила денежные переводы на общую сумму более Br10 тыс. Всего зафиксировано 36 эпизодов преступной деятельности.

"Весной этого года девушка увлеклась игрой в интернет-казино. Чтобы не тратить свою заработную плату, но при этом продолжать играть, она придумала преступную схему. Посредством установленной на ее рабочем месте компьютерной программы обвиняемая находила невостребованные длительное время денежные переводы. Указанные деньги она либо забирала наличными, либо сразу перечисляла на счет в игре. При этом девушка составляла расписки от имени получателя о выдаче денежного перевода", - рассказали в СК.

Факт противоправной деятельности выявлен после проведенной ревизии. Соответствующая информация поступила в правоохранительные органы. Минчанка была освобождена от занимаемой должности.

Во время расследования уголовного дела следователи изучили бухгалтерскую документацию отделения связи, допросили свидетелей. По результатам расследования руководителю почтового отделения внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, в целях усиления контроля за деятельностью работников почты.

Действия девушки квалифицированы по ч.3 ст.211 (присвоение имущества в крупном размере) УК. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Минчанка вину признала и раскаялась в содеянном. Ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-