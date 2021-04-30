В Минске ранее судимый мужчина напал на женщину и ограбил ребенка

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали ранее судимого мужчину, который напал на женщину и ограбил ребенка. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Днем 25 апреля в милицию обратилась 58-летняя жительница столицы: в подъезде дома на ул.Алтайской ее несколько раз ударил незнакомец и скрылся. Еще через несколько минут на 102 из того же района поступило сообщение от матери 11-летней девочки, у которой прохожий отобрал мобильник и убежал", - рассказали в МВД.

К обоим случаям оказался причастен 32-летний минчанин, освободившийся накануне из мест лишения свободы. Его по приметам задержали на остановке патрульные милиционеры.

Выяснилось, что мужчина испугался криков старшей жертвы и, убегая, вырвал из рук телефон у проходившего мимо ребенка. Гаджет он планировал сдать в ломбард через своего знакомого.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовные дела за грабеж и хулиганство.-0-