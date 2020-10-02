В Минске расследовали дело о нападении двух мужчин на магазин бытовой химии

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенским районным отделом Следственного комитета Минска завершено расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту разбойного нападения на магазин бытовой химии. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Вечером 17 августа в магазин бытовой химии, который расположен на улице Лынькова в Минске, зашли двое неизвестных и угрожали продавцу, демонстрируя горлышко от стеклянной бутылки. Неизвестные потребовали передать им имеющиеся в кассе деньги. Продавец отказалась выполнить их требование и вместе с другой работницей магазина оказала им активное сопротивление. После чего визитеры скрылись с места происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали мужчин. Ими оказались двое безработных минчан. Старший из них (35-летний, второму - 31 год) уже ранее был судим за хулиганство и угрозу убийством. Во время допроса они пояснили, что не были готовы, что их личности установят так быстро. Кроме того, по их мнению, все правоохранители должны были быть задействованы для охраны общественного порядка из-за несанкционированных массовых мероприятий.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшую, свидетелей и обвиняемых. К материалам уголовного дела приобщена запись камеры видеонаблюдения магазина. С участием обвиняемых проведены проверки показаний на месте. По результатам расследования мужчинам предъявлено обвинение по ч.2 ст.207 (разбой) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия они признали вину в полном объеме и раскаялись в содеянном.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-