В Минске расследуется уголовное дело о хищении денег со счетов предприятий

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску расследует уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере со счетов нескольких белорусских предприятий. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 42-летний житель Гродно в ноябре 2019 года, действуя совместно с неустановленными лицами, при помощи специализированного программного обеспечения получил несанкционированный доступ к счету одного из столичных предприятий и оплатил от его имени товары индивидуального предпринимателя стоимостью более Br50 тыс. Предпринимателем выступил его знакомый. Он за вознаграждение в Br500 заранее зарегистрировался, открыл счет в банке и получил карту, а затем реквизиты счета и карту передал обвиняемому.

Согласно материалам уголовного дела, на электронный почтовый адрес организации неизвестный отправил письмо, в котором содержался файл с вредоносным программным обеспечением. После открытия файла на компьютер пользователя автоматически загружался скрипт, запускавший исполняемый вредоносный файл. Благодаря такой манипуляции удалось получить удаленный доступ к компьютеру и перевести денежные средства организации на счет предпринимателя. Злоумышленник обратился к так называемому дропу (подставному лицу), чтобы он за денежное вознаграждение обналичил с карты денежные средства и передал их обвиняемому.

Жителю Гродно предъявлено обвинение по ч.4 ст.212 (хищение имущества в особо крупном размере, путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по аналогичной статье Уголовного кодекса в отношении индивидуального предпринимателя, продолжается. К нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Следователи совместно с сотрудниками милиции устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности преступной группы. Заключенный под стражу мужчина также подозревается в том, что с июня по июль 2019 года он совершил еще пять аналогичных фактов противоправной деятельности.

Следователи выявили причины и условия, способствовавшие совершению этих преступлений. Во всех случаях ключ криптографической защиты помещался в подключенный к сети компьютер на время без необходимости и контроля. Это нарушение инструкции обслуживания юридических лиц с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (интернет-банкинг).

УСК по городу Минску напоминает сотрудникам организаций о необходимости следить за тем, чтобы на компьютере, при помощи которого осуществляются финансовые операции, было установлено лицензионное программное обеспечение. "Если вы заметили, что на персональном компьютере самопроизвольно открываются и закрываются файлы, он перезагружается или происходят иные не свойственные ему операции, незамедлительно обратитесь к системному администратору. Съемный носитель ключей криптографической защиты должен находиться в персональном компьютере только в случае необходимости. Как только вы совершили операцию, извлеките его и не оставляйте без контроля. Установите на компьютер антивирус и своевременно проверяйте наличие обновления к нему", - добавили в УСК по городу Минску.

Зачастую злоумышленники обналичивают денежные средства через подставных лиц, которым платят за услугу. Следователи напоминают гражданам: если к вам обращаются незнакомые или малознакомые люди и просят снять наличные денежные средства с чужой банковской карты, помните, что вы можете стать соисполнителем преступления и быть привлечены к ответственности.-0-