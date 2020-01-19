В Минске разыскивается 16-летний подросток

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московское РУВД Минска разыскивает без вести пропавшего Дмитрия Роота 2003 года рождения. Такую информацию разместила в своем Тelegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
Сегодня около 11.50 подросток поссорился с родителями и ушел из дома (проживает в Минске на ул.Брыля). До сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые. Был одет в камуфляж цвета хаки, берцы, под камуфляжем тонкая темная куртка. При себе имел рюкзак камуфлированного цвета, в нем - куртка типа бомбер темно-синего цвета с логотипом W на груди, рукава белые.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетнего, просят позвонить по телефонам: 8 (044) 726-03-04, 8 (029) 625-06-66, 8 (017) 208-78-15 или 102.-0-