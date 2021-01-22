В Минске разыскивается 51-летний мужчина

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 51-летний минчанин Юрий Анатольевич Толмачев, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина 14 января около 11.00 ушел из дому, с тех пор его местонахождение неизвестно. На вид ему 55-60 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы темные, имеются лобные залысины. Был одет в кожаную шапку с козырьком, черную куртку, серый джемпер, черные штаны с тремя белыми полосками по бокам и черные кроссовки.

Всем, кому известно местонахождение мужчины, просьба сообщить в Первомайское РУВД Минска по телефонам 8 (029) 326-55-39, 8 (029) 800-33-31 или 102.-0-