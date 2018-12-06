В Минске разыскивают 15-летнюю школьницу

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрьским РУВД Минска разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Валерия Судник, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Девочка учится в 9-м классе СШ №1. Она 3 декабря около 15.00 вышла из школы и не вернулась домой. Сейчас ее местонахождение неизвестно. Ранее неоднократно уходила из дома.
На вид школьнице 16-18 лет, рост 168 см, телосложение плотное, кучерявые русые волосы ниже плеч, зеленые глаза. Она была одета в теплую зеленую куртку до бедер, облегающие штаны синего цвета, полусапожки темного цвета.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, милиция просит сообщить в Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8 (017) 222-04-42 (ОДС), (017) 239-64-71 или 102.-0-
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