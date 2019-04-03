В Минске разыскивают мужчину за нападение четырехлетней давности

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Московского РУВД Минска разыскивают мужчину за нападение на девушку с ножом около четырех лет назад, сообщили БЕЛТА в Московском РУВД Минска.

Инцидент произошел еще в 2015 году, однако недавно был составлен новый фоторобот нападавшего. Мужчина напал на девушку около двух часов ночи на велодорожке недалеко от станции метро "Михалово". Он схватил ее за волосы и пытался ударить ножом. Пострадавшая отбилась сумкой - на ней остались следы крови злоумышленника.

У правоохранителей есть основания полагать, что мужчина причастен не только к этому преступлению.

Мужчине на вид 50-60 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, короткие седые волосы. Он был одет в черную майку с коротким рукавом, заправленную в брюки светло-зеленого цвета.

Информацию о мужчине можно сообщить в Московское РУВД Минска лично - улица Грушевская, 9, или по телефону: 8 (029) 165-89-53, 8 (029) 256-33-69 или 102.-0-