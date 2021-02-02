2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разыскивают очевидцев ДТП с наездом на пешехода, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

22 января около 23.00 водитель автомобиля "Дачиа Логан" 1984 года рождения, двигался по ул.Орловской со стороны ул.Нововиленской в направлении Старовиленского тракта и у дома №53 совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. Пешеход скончался после реанимационных действий в автомобиле скорой помощи.

"Если вы стали очевидцем данного ДТП или располагаете какими-либо сведениями, обращайтесь в СУ УСК по Минску по адресу ул. Первомайская, 7 или звоните по телефонам 8 (017) 389-55-55, 8 (017) 389-56-56. Конфиденциальность гарантируется", - отметили в ГУВД.-0-