В Минске разыскивают пропавшую 35-летнюю женщину

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивается 35-летняя жительница Минска Элла Валентиновна Гацук, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 8 января. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. На вид ей 30-35 лет, рост около 155-160 см, имеет худощавое телосложение, волосы прямые темного цвета. Была одета в куртку черного цвета, синие джинсы и серые сапоги (угги).

Правоохранители просят граждан, которым известно местонахождение женщины, сообщить в Московское РУВД Минска по телефонам: +375 (44) 735-91-18, +375 (44) 756-93-84, 102.-0-