В Минске разыскивают пропавшую воспитанницу детдома

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Октябрьского РУВД Минска разыскивают без вести пропавшую воспитанницу детского дома №7 "СемьЯ" Минска Алину Гавранину, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Девушка 2003 года рождения 16 июля ушла из детского дома, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно.

На вид ей 17 лет, рост около 158-160 см, среднего телосложения, волосы длиной до плеч, окрашены в темный цвет, кончики светло-коричневого цвета. Была одета в темную байку, темную майку с красным рисунком, джинсы темно-серого цвета и салатовые кроссовки.

Информацию о местонахождении подростка просят сообщать по телефонам: 8 (017) 222-04-42, 8 (017) 239-64-71 или 102.-0-