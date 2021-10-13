В Минске разыскивают ушедшего из дома подростка

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разыскивают ушедшего из дома 15-летнего подростка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.

Минчанин Андрей Вайтехович 11 октября около 8.00 ушел из дома по пр.Независимости, 109. До сих пор его место нахождения неизвестно.

На вид подростку 14-15 лет, он среднего телосложения, волосы русые. Был одет в красную куртку, черные брюки либо синие джинсы, белые кроссовки. При себе имел рюкзак из джинсовой ткани.

Ранее парень уже уходил из дома.

Если вам известно местонахождение подростка, просьба сообщить в Первомайское РУВД Минска по телефонам: 8 (029) 861-70-60, 8 (017) 280-02-02 или 102.-0-