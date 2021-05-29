29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разыскивают водителя, сбившего на переходе подростка, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Разыскивается неустановленный водитель, который 28 мая около 14.25, двигаясь по ул.Красной со стороны пл.Я.Коласа в направлении пр.Машерова, наехал на подростка 2003 года рождения. Парень пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Водитель с места происшествия скрылся", - рассказали в ГАИ.

Тех, кто располагает сведениями об инциденте, просят обратиться в УГАИ ГУВД Мингорисполкома по адресу г.Минск, пр.Дзержинского, 3 или по телефонам 8 (017) 270-19-19 и 102.-0-