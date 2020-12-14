В Минске разыскивают водителя, сбившего женщину на ул.Тимирязева

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разыскивают водителя, сбившего женщину, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 8.00 у дома 121/4 по ул.Тимирязева на нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину 1969 года рождения. У нее диагностированы ушибы и перелом пальца на руке. Водитель скрылся с места ДТП. Установлено, что он управлял иномаркой белого цвета, тип кузова - джип (предположительно, "Форд"). После наезда он направился в сторону ул.Камайской", - говорится в сообщении.

УГАИ ГУВД просит очевидцев и тех, кто располагает какой-либо информацией об инциденте, записями с видеорегистраторов, позвонить по телефонам: 8017-239-60-20, 8017-239-60-18, 8029-707-39-22, 8029-603-77-17. Конфиденциальность гарантируется.-0-