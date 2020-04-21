В Минске разыскиваются подростки, совершившие наезд на пожилую женщину

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске разыскивают подростков, которые могут быть причастны к причинению телесных повреждений. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 18 февраля около 16.00 на проспекте Независимости. Двое неизвестных подростков, катаясь на велосипеде, совершили наезд на пожилую женщину, в результате чего она получила телесные повреждения.

Приметы первого подростка: на вид 12-14 лет, рост около 140-150 см, худощавого телосложения. Был одет: темная куртка, темная шапка, темные брюки, темные туфли, на шее бело-синий шарф, за спиной рюкзак.

Приметы второго подростка: на вид 12-14 лет, рост около 140-150 см, худощавого телосложения. Был одет: темная куртка, темная шапка, темные брюки, темно-зеленые кроссовки с белой подошвой, за спиной рюкзак.

Милиция просит граждан, владеющих какой-либо информацией по данному факту, сообщить об этом в Советское РУВД Минска по телефонам: 8 (025) 714-10-24, 8 (025) 714-10-36, 8 (017) 239-67-90, 8 (017) 292-02-02 или 102.-0-