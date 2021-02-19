В Минске разыскиваются владельцы похищенных велосипедов

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции Октябрьского РУВД Минска разыскивают владельцев похищенных велосипедов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Ранее правоохранители сообщали о задержании 36-летнего мужчины, который в течение полугода похищал велосипеды на территории столицы. За данный период задержанный совершил 8 краж велосипедов, 4 из которых были совершены на территории Октябрьского района и 4 на территории Первомайского района.

"Если вы стали жертвой хищения, просьба сообщить в Октябрьское РУВД Минска по телефону 8 (017) 226-20-93, 8 (017) 222-04-42, 8 (029) 283-73-76, 8(029) 655-24-78", - рассказали в ГУВД.-0-