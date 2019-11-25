25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ребенок перебегал дорогу и попал под колеса автомобиля, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Сегодня около 16.00 в Минске водитель автомобиля "Опель" двигался со стороны пл. Ванеева в направлении ул. Плеханова по второй полосе движения на разрешающий сигнал светофора. В районе дома №49 по пр. Рокоссовского на регулируемом пешеходном переходе он наехал на ребенка 2007 года рождения, перебегавшего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мальчик был доставлен в больницу. После оказания медпомощи он отпущен домой.

"Провожая ребенка в школу, напоминайте ему о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, акцентируйте внимание на правилах пересечения проезжей части", - обращается к родителям МВД.-0-