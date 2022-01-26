26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ребенок получил травмы, катаясь на тюбинге. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Вечером 23 января 11-летний мальчик с родителями пришел на горку, расположенную по улице М.Лосика, чтобы покататься на тюбинге. Несовершеннолетний при спуске с горы не удержался и упал. Ребенок не смог подняться, и родители вызвали скорую помощь", - рассказали в СК.

В результате удара ребенок получил многочисленные травмы, в том числе закрытый перелом седалищной кости обеих сторон. Он находится в больнице.

Место, которое было выбрано для спуска, не предназначено для указанной цели.

Московским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

Следственный комитет обращает внимание родителей: не используйте для катания склоны и спуски, на маршрутах которых присутствуют посторонние объекты, которые могут стать источником травматизма (деревья, стены строений, столбы); используйте защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы); обращайте внимание на возрастные ограничения, указанные в инструкциях к спортинвентарю; не отпускайте маленьких детей кататься одних.-0-