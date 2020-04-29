В Минске ребенок застрял в трубе на стройплощадке

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ребенок застрял в трубе на строительной площадке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Вечером 28 апреля спасателям поступило сообщение от мамы мальчика с просьбой оказать помощь ее сыну, нога которого застряла в трубе на стройке. "Выяснилось, что мальчик убежал от родителей на стройку, где шла замена теплосетей труб водопровода, и залез в водопроводную трубу. Выбраться самостоятельно он не смог", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели с использованием подручных инструментов извлекли мальчика из трубы. Ребенок не пострадал.-0-

Фото МЧС