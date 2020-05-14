В Минске родители оставили без присмотра ребенка: возбуждено уголовное дело

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные следователи устанавливают обстоятельства оставления в опасности годовалой девочки, Фрунзенский (г. Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 31-летней женщины и 35-летнего мужчины. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Родители годовалой девочки проходят как подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние) УК.

Вечером 11 мая в милицию поступило сообщение о том, что на выступе фасада одного из домов на улице Одоевского в Минске стоит маленький ребенок и держится за раму. Местные жители стали растягивать плед и бросать подушки на землю, чтобы спасти девочку. "В это время один из свидетелей решил подняться в квартиру, из окна которой выбралась девочка. Он стучал во входную дверь, которую только спустя время открыл мужчина. Родители девочки в состоянии алкогольного опьянения в это время спали, а 58-летний мужчина оказался другом семьи, с которым в течение дня они распивали спиртные напитки", - проинформировала Екатерина Гарлинская. Вошедший в квартиру свидетель рассказал мужчине о девочке. Тот подошел к окну и забрал ребенка.

Сейчас девочку вместе с 10-летней сестрой передали бабушке. "В социально опасном положении семья не состояла. С их слов, в этой квартире они не жили, а приехали, чтобы сделать ремонт для дальнейшего проживания", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Родители девочки задержаны, с их участием проводят необходимые следственные и процессуальные действия, по результатам которых будет дана окончательная правовая оценка их действиям.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствие обращается с просьбой к гражданам, располагающим сведениями о случившемся или об иных фактах, касающихся указанной семьи, которые могут заинтересовать следствие, сообщить об этом по телефону 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно).-0-