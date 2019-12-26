В Минске россиянина подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 22-летнего россиянина подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними. Об этом проинформировала в своем Тelegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В милицию обратились родители 12-летней девочки. Они рассказали, что в мобильном телефоне дочери обнаружили переписку с неизвестным. Собеседник склонил ребенка переслать свои интимные фотографии.

"Вскоре сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома установили, что к переписке причастен 22-летний гражданин Российской Федерации. В Минске он работал каменщиком. В интернет-общении представлялся подростком (девочкой или мальчиком) и понуждал собеседниц к фотографированию в обнаженном виде", - рассказала Ольга Чемоданова.

В комнате парня изъяты мобильный телефон и два ноутбука. "При изучении содержимого этих устройств выявлено порядка 40 диалогов с девочками в возрасте 9-14 лет. Также в мобильном телефоне обнаружено около 100 интернет-ссылок на видеоролики порнографического содержания с участием детей. Известно, что этими ссылками фигурант делился с несовершеннолетними в одной из социальных сетей", - проинформировала официальный представитель.

Материалы проверки направлены в Советский (г.Минска) РОСК. Парень находится в изоляторе временного содержания. Информация с изъятых устройств передана на экспертизу в ГКСЭ.

Сейчас правоохранители ищут иных потерпевших. По оперативным данным, фигурант вступал в половую связь с четырьмя несовершеннолетними, с которыми познакомился в интернете.

В МВД напоминают, что залог безопасности ребенка в интернете - контроль за его времяпрепровождением и доверительные отношения с родителями. Дети должны ощущать поддержку и быть уверенными в том, что всегда могут обратиться за помощью и советом.-0-