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11 июня 2021, 12:40

В Минске с наступлением тепла произошло 36 пожаров и загораний сухой растительности

Фото из архива
Фото из архива

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начало теплого сезона традиционно связано с ростом числа пожаров из-за разжигания костров на природе, пала сухой травы и других неосторожных действий с огнем. Что каждый минчанин может сделать для уменьшения этой статистики, как уберечь дома и хозпостройки, поля, парки и лесные массивы от беды, корреспонденту БЕЛТА рассказала официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

"В Минске с наступлением тепла произошло 36 пожаров и загораний сухой растительности. Как правило, причина таких происшествий - неосторожное обращение с огнем. Нередко виновного найти не представляется возможным. Занесенный извне источник, например небрежно брошенный окурок на поле с сухой травой, провоцирует возгорания на значительных площадях. К слову, и в Минске были похожие случаи. Поэтому важно с приходом теплой погоды не только наводить порядок на территориях, но и делать это правильно. Навести порядок, чтобы им были довольны не только вы, но спасатели, соседи и, вполне возможно, живность", - подчеркнула Ольга Мельченко.

Весь мусор нужно скооперировать в одном месте на безопасном расстоянии вдали от жилых построек. Пока он хранится, надо постоянно и тщательно следить за его состоянием, условиями складирования. Поджигать мусор следует только традиционными методами, жидкости для розжига - прямая опасность. Перед процессом заранее нужно подготовить воду или огнетушитель, чтобы безопасно завершить процедуру. После обязательно надо убедиться, что костер полностью потушен.

Разводить костры и жарить шашлыки в специальных приспособлениях для приготовления пищи (мангал, гриль, тандыр) необходимо в специально отведенных для этого местах. Их список определяют местные органы власти. Если речь идет о даче или частном доме, то прежде всего надо убедиться, что место для установки мангала и разведения костра безопасное, исключает попадание искр и пламени на горючие элементы зданий, сооружений. Важно также, чтобы поблизости не было сухих веток и легковоспламеняющихся предметов. Ну и, конечно, мангал или костер нельзя оставлять без присмотра, в том числе на попечение детей.

По окончании готовки остатки горящих и тлеющих материалов должны быть полностью потушены. "Что касается приготовления шашлыков на балконе, то это категорически запрещено. Исключение составляют только приборы, использование которых по инструкции допускается в помещениях", - добавила Ольга Мельченко.

Работники МЧС и другие органы постоянно мониторят территории города. Кроме того, вопросы наведения порядка на дворовых территориях и в целом в городе постоянно на контроле у председателя Мингорисполкома и регулярно рассматриваются на оперативных совещаниях.

Ольга Мельченко напомнила и о мерах личной ответственности. Если не обеспечена уборка территории от сухой растительности и горючих отходов, то человеку в соответствии с ч.1 ст. 24.36 КоАП грозит штраф в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br29). В случае совершения такого проступка повторно в течение года предусмотрена административная ответственность уже по ч.9 ст. 24.36 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 50 базовых величин.

Выжигание сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных остатков на полях в Беларуси запрещено. Согласно статье 16.40 КоАП за такие действия, а также за непринятие мер по ликвидации палов виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин. За разжигание костров в запрещенных местах предусмотрен штраф до 12 базовых величин (ст.16.41). В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность (ст. 270 и ст. 276 УК).-0-

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