В Минске с отравлением госпитализированы 16 школьников - Минздрав

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с признаками пищевого отравления госпитализированы 16 учеников средней школы №61, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

"На 18.45 в детскую инфекционную больницу госпитализированы 16 учеников минской школы №61. Дети, поступающие в инфекционную больницу, осмотрены медиками, совместно со специалистами кафедр детских инфекционных болезней БГМУ и БелМАПО", - сообщили в Минздраве. И уточнили, что сначала в больницу поступили 17 детей, одного ребенка после осмотра и оказания первой помощи родители забрали домой.

"Ситуация находится на контроле председателя Совета Республики Натальи Кочановой, вице-премьера Игоря Петришенко, и.о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и мэра Минска Владимира Кухарева. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего", - добавили в ведомстве.

В Telegram-канале "Минск. Официально" приведены оперативные данные о том, что за медицинской помощью обратилось уже около 280 школьников.

После обеда дети стали обращаться за медицинской помощью. У них наблюдалась рвота, диарея. Им вызывали бригады скорой помощи. Пострадали в основном ребята 5-9-х классов.

"Источник возможного заражения устанавливают в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены", - сказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. По его словам, состояние госпитализированных стабильное, жизни ничего не угрожает.

"Видимых нарушений в работе пищеблока не выявлено. Были взяты пробы для лабораторных исследований. Предварительно, результаты будут готовы завтра", - отметили специалисты санслужбы.

Сейчас в школе находятся представители МЧС, врачи-эпидемиологи, Следственный комитет, правоохранительные органы.-0-

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