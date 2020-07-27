27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с поличным задержали крупных сбытчиков наркотиков, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Первоначально оперативники вышли на след двух молодых людей 20 и 21 года. Уроженцы Брестской области на протяжении двух месяцев работали на три интернет-магазина по продаже наркотиков. Приобретая крупные партии, приятели расфасовывали их на мелкие дозы и через закладки сбывали другим курьерам на территории столицы. Установлено, что парень постарше работал администратором в одном из интернет-магазинов и курировал сбытчиков, которые занимались розничной торговлей.

В съемной квартире и тайниках-закладках правоохранители обнаружили 50 марок, содержащих в своем составе особо опасное вещество Лизергин-LSD, 16 г гашиша, более 200 г марихуаны и около 4 г пара-метилэфедрона. Во время дальнейших оперативно-разыскных мероприятий с поличным был задержан 28-летний минчанин, который собирался сделать закладку в одном из лесопарков столицы. У мужчины при себе было порядка 10 г гашиша и около 2 г мефедрона.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к противоправной деятельности. Материалы проверки переданы в Первомайский (Минска) РОСК, где действиям задержанных дана правовая оценка.-0-

Фото ГУВД Мингорисполкома