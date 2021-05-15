В Минске с поличным задержали наркодилера

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники столичного наркоконтроля установили личность крупного сбытчика наркотиков. Неработающий житель Мозыря намеревался сбыть на территории Минска 480 г мефедрона. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По информации оперативников, 24-летний молодой человек снимал квартиру в Минске и работал на интернет-магазин по продаже психотропа. Он раскладывал наркотик в разных районах столицы и за пределами города.

Мужчину задержали с поличным в момент, когда тот готовил тайники для психотропа. При себе у гражданина было обнаружено около 100 г закладок с наркотиком, а также в тайниках и закладках на территории Минского района обнаружено еще около 380 г. В квартире у задержанного были обнаружены весы, пакеты, перчатки, изолента и респираторы.

Мотив своего поступка задержанный пояснил тем, что хотел заработать большие деньги. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-