В Минске с поличным задержали распространителей наркотиков

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный наркоконтроль пресек преступную деятельность граждан, причастных к незаконному обороту наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома

Задержаны ранее судимая 25-летняя уроженка Брестской области, ранее не судимый 17-летний минчанин и его ранее судимый 23-летний товарищ, которые распространяли наркотики на территории столицы.

"Девушку и парней задержали после того, как они успели разложить закладки. В мобильном телефоне девушки правоохранители обнаружили координаты закладок и информацию с адресом, где хранится оптовая партия наркотика. При осмотре указанных участков местности сыщики обнаружили и изъяли 9 закладок с особо опасным порошкообразным веществом альфа-PVP, каждый весом 0,5 г, и не расфасованную партию такого же наркотика, весом 32 г, а также спрятанные юношами закладки с альфа-PVР, общим весом 5 г", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что карьеру наркодилера девушка начала строить месяц назад через куратора в Telegram-канале, а приятели - неделю назад, устроившись работать на интернет-магазин. Как оказалось, в день задержания парни получили свой первый заказ по распространению наркотика. Со слов девушки, она самостоятельно занималась расфасовкой наркотика на мелкие дозы для распространения закладок на территории столицы.

Еще одного закладчика оперативники совместно с бойцами ОМОН ГУВД Мингорисполкома задержали с поличным во время закладок в Солигорске. При осмотре автомобиля и личных вещей 29-летнего жителя Гродненской области оперативники обнаружили и изъяли 90 закладок с альфа-PVP и мефедроном, весом 1 и 2 г, которые мужчина не успел разложить. В лесном массиве сыщики обнаружили и изъяли спрятанные в тайниках 16 закладок. Всего было изъято не менее 150 г наркотика. Со слов задержанного, он на протяжении трех месяцев работал на интернет-магазин по продаже наркотиков и самостоятельно занимался расфасовкой и распространением наркотиков в различных областях страны.

Сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД Минска задержали ранее судимого 22-летнего минчанина, по месту жительства которого обнаружено 27 свертков с особо опасным психотропным веществом мефедрон, весом более 51 г. Молодой человек около трех месяцев работал закладчиком на один из интернет-магазинов. На момент задержания минчанин уже являлся подозреваемым по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.

Материалы проверки в отношении задержанных лиц переданы в Ленинский, Советский, Фрунзенский (Минска) РОСК, где действиям задержанных дана правовая оценка.

Сотрудники милиции напоминают, что за действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в соответствии со ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), максимальный срок наказания - лишение свободы до 25 лет.-0-