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30 ноября 2020, 17:47

В Минске с поличным задержали распространителя наркотиков

Фото ГУВД Мингорисполкома
Фото ГУВД Мингорисполкома
Новости темы " Борьба с незаконным оборотом наркотиков"
Житель Гомеля хранил в квартире марихуану
Гомельчанин хранил крупную партию марихуаны дома и на работе

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Советского РУВД Минска задержали 38-летнего местного жителя, который делал закладки на территории столицы, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

По информации оперативников, мужчина работал водителем в одной из служб столичного такси. С целью подработки устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков. Приобретая крупные партии запрещенных веществ, мужчина фасовал их на мелкие дозы и распространял посредством закладок в разных районах столицы.

При задержании у сбытчика правоохранители обнаружили более 80 г гашиша, а также 0,25 г кокаина. Как пояснил подозреваемый, кокаин предназначался для личного употребления.

Материалы проверки переданы в Первомайский (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-

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