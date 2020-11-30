В Минске с поличным задержали распространителя наркотиков

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Советского РУВД Минска задержали 38-летнего местного жителя, который делал закладки на территории столицы, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
По информации оперативников, мужчина работал водителем в одной из служб столичного такси. С целью подработки устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков. Приобретая крупные партии запрещенных веществ, мужчина фасовал их на мелкие дозы и распространял посредством закладок в разных районах столицы.
При задержании у сбытчика правоохранители обнаружили более 80 г гашиша, а также 0,25 г кокаина. Как пояснил подозреваемый, кокаин предназначался для личного употребления.
Материалы проверки переданы в Первомайский (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-