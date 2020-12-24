В Минске с поличным задержали распространителя наркотиков

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Партизанского РУВД Минска пресекли противоправную деятельность 22-летнего минчанина, который занимался распространением наркотиков в столице. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"По оперативной информации, не имея официальной работы, фигурант трудился на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков, где работал закладчиком. Во время осмотра квартиры оперативники обнаружили и изъяли 29 полимерных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, электронные весы с наслоением порошкообразного вещества, множество фасовочных пакетов. Кроме того, в квартире у минчанина были обнаружены три контейнера с землей, из которых прорастали растения конопли", - рассказали в ГУВД.

Молодой человек пояснил оперативникам, что занимается бесконтактным распространением наркотиков более полугода путем закладок. Тайники парень делал на всей территории столицы, нередко и сам употреблял товар.

Все находки отправили на экспертизу. Специалисты установили, что исследуемое порошкообразное вещество содержит в своем составе психотропное вещество пара-метилэфедрон, общей массой более 30 г. На данный момент оперативниками ведется работа по установлению иных эпизодов его преступной деятельности.

Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-