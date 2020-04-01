В Минске с поличным задержали вора аккумуляторов с грузовиков

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан 30-летний мужчина, причастный к хищению аккумуляторных батарей с грузовых автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники уголовного розыска с поличным задержали злоумышленника сегодня около 4.30 на улице Уборевича. В его машине обнаружены два аккумулятора.

По оперативной информации, на протяжении трех месяцев он похищал и продавал аккумуляторы большегрузов, припаркованных вдоль проезжей части. Известно о четырех совершенных кражах в Заводском и Ленинском районах столицы. У правоохранителей есть все основания полагать, что задержанный может быть причастен и к иным противоправным деяниям.-0-