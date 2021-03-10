В Минске с поличным задержан наркодилер из Мядельского района

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце минувшей недели столичный наркоконтроль вышел на 30-летнего сбытчика психотропов из Мядельского района. Мужчину поймали с поличным, когда он делал закладки. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"В выявленных тайниках и арендной квартире оперативники нашли 840 г мефедрона, 35 г амфетамина и около 140 г альфа-PVР. Помимо запрещенного товара, который мужчина прятал под креслом и кроватью, в комнате были обнаружены электронные весы и фасовочные пакеты", - говорится в сообщении.

Установлено, что задержанный несколько месяцев назад приехал в столицу, снял жилье и начал работать в интернет-магазине по продаже наркотиков. По информации милиционеров, он являлся крупным сбытчиком: приобретал большую партию запрещенных веществ, фасовал на мелкие дозы и делал закладки в столице и Минской области.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Известно, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.-0-