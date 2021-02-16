В Минске с поличным задержан серийный вор велосипедов

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Октябрьского РУВД Минска задержали с поличным 36-летнего мужчину, который пытался украсть велосипед. У оперативников уже имелась информация о возможной причастности данного гражданина к хищениям велосипедов на территории столицы, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина приезжал в столицу из Борисовского района и различными способами проникал в подъезды жилых домов, осматривал их на наличие велосипедов, а после совершал хищения. Орудовал он кусачками по металлу, с помощью которых срезал замки.

Со слов задержанного, краденое имущество реализовывал по месту жительства под Борисовом, а вырученные денежные средства тратил на собственные нужды. Установлено, что за полгода задержанный совершил восемь краж велосипедов, четыре из которых были совершены на территории Октябрьского района. Сумма ущерба составила около Br4 тыс. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.

В целях сохранности велотранспорта милиция рекомендует не оставлять свои велосипеды без присмотра, не хранить их в подъездах и на лестничных площадках. Даже наличие специального запирающего устройства не может являться гарантией их сохранности. Лучшее место для хранения велосипеда - квартира. Следует всегда использовать замки для велосипедов, а также стараться оставлять транспортное средство в поле обзора видеокамер. Кроме того, можно промаркировать велосипед специальным ПИН-кодом с последующим внесением его в информационную базу МВД Беларуси.

Гражданам, которые все-таки стали жертвой преступления, нужно немедленно сообщить о случившемся по телефону 102. Оперативное реагирование на преступление повышает вероятность установления злоумышленника в кратчайшие сроки.-0-