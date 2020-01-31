В Минске с высоты 10 м упала платформа подъемника, трое рабочих травмированы

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные следователи выясняют обстоятельства травмирования трех рабочих на стройплощадке по ул. Казимировской, сообщили БЕЛТА в СК.
Инцидент произошел сегодня днем. "Из-за падения выдвижной платформы гидравлического подъемника травмированы трое рабочих, которые в настоящий момент госпитализированы. По предварительной информации, платформа упала с высоты около 10 м", - проинформировали в СК.
Следственно-оперативная группа осматривает место происшествия, опрашивает очевидцев, изымает документацию по охране труда и технике безопасности.
По факту ЧП проводится проверка.-0-