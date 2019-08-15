В Минске саперы обследуют найденный в районе Комаровки бесхозный чемодан

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Кульман в районе Комаровки обнаружен бесхозный чемодан. На месте работает саперно-пиротехническая группа, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о бесхозном чемодане поступило в ГУВД Мингорисполкома. "Место обследования оцеплено. В настоящее время здесь работают следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы. Люди не эвакуировались", - проинформировала официальный представитель МВД.-0-