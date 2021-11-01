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01 ноября 2021, 10:22

В Минске сбытчику наркотиков предъявлено обвинение за смерть подростка

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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 18-летнего минчанина, возбужденное по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств) УК. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Согласно материалам дела, 7 июля этого года в учреждение здравоохранения Минска были доставлены двое несовершеннолетних с признаками отравления психоактивными веществами. Обнаружив в крови у одного из них особо опасное наркотическое средство метадон, медики обратились в милицию. По данным следствия, двое подростков 17 и 16 лет приобрели наркотик, после совместно употребили запрещенное вещество. Оба попали в больницу, а один из них, 17-летний парень, скончался, не приходя в сознание.

Ссбытчик был задержан, им оказался 18-летний минчанин. Молодой человек имеет среднее образование, ранее не судим и работает в кафе быстрого питания. При обыске по месту его жительства обнаружено и изъято приспособление для курения и банка с веществом растительного происхождения, которое согласно заключению экспертов является опасным наркотическим средством марихуаной. Ранее он неоднократно приобретал и употреблял запрещенные вещества.

Следователями допрошены свидетели, обвиняемый и потерпевшие, результаты ряда экспертных исследований приобщены к материалам уголовного дела, изучено содержимое изъятых у подростков и фигуранта мобильных телефонов. Согласно заключению экспертов, 17-летний молодой человек скончался в результате острого отравления особо опасным наркотическим средством метадоном.

Действия 18-летнего сбытчика квалифицированы по ч.5 ст.328 (незаконный сбыт наркотических средств, повлекший по неосторожности смерть человека в результате их потребления) и ч.3 ст.328 (незаконный сбыт наркотических средств) УК. С начала расследования фигурант содержится под стражей. Расследование дела продолжается.

В текущем году в Минске наблюдается тенденция по увеличению количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Так, если за 9 месяцев прошлого года в Минске возбуждено 765 уголовных дел по ст.328 УК, то за аналогичный период 2021 года - 961 дело.

Кроме этого, с 2019 года по фактам сбыта запрещенных веществ, повлекших смерть граждан в результате их потребления, в Минске возбуждено 120 уголовных дел. В большинстве случаев смерть наступила от употребления метадона. Вышеуказанное уголовное дело - первое в городе Минске, по которому установлен сбытчик и ему предъявлено обвинение с момента введения данной нормы в уголовное законодательство.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции на постоянной основе проводится необходимый комплекс следственных действий и мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту запрещенных веществ.-0-

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