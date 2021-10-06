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06 октября 2021, 16:18

В Минске серые риелторы обманули не менее десяти человек на Br850 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минску по материалам ГУБОПиК МВД расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с завладением денежными средствами от продажи недвижимости, сообщили БЕЛТА в СК.

По данным следствия, 47-летние мужчина и женщина в 2018-2020 годах путем обмана не менее десяти граждан под предлогом совершения сделок с недвижимостью в Минске завладели их денежными средствами в размере более Br850 тыс. "Пара убеждала граждан продать свое жилье в столице взамен на другое - меньшее по площади, находящееся в Минской области, но с доплатой. При этом они выбирали собственников недвижимости, злоупотребляющих спиртными напитками и ведущих асоциальный образ жизни. После согласия потерпевших, полученного в том числе путем их спаивания, обвиняемые собирали и оформляли документы, необходимые для заключения сделок. В это же время фигуранты покупали им спиртное и еду или давали незначительные суммы денег. В некоторых случаях обвиняемый переселял потерпевших к себе в квартиру или в съемное жилье, где их контролировала обвиняемая. Делалось это, чтобы изолировать собственников недвижимости от других лиц до момента заключения сделки по продаже их имущества", - рассказали в ведомстве.

Следствие установило, что вырученные от сделок денежные средства фигуранты присваивали. "В отдельных случаях они приобретали потерпевшим непригодное для проживания жилье, а оставшиеся деньги оставляли себе. Какое-то время после совершения сделок обвиняемые продолжали поддерживать связь с потерпевшими, приносили им спиртное и обещали передать деньги в ближайшее время. Однако после вовсе переставали выходить на связь", - добавили в СК.

В ходе следствия изучается личность обвиняемых. Так, мужчина неоднократно судим за незаконный оборот запрещенных веществ и аналогичные мошеннические действия, а женщина неоднократно судима за кражи. Паре предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество) УК. К ним с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие уже зафиксировало не менее 10 фактов противоправной деятельности, совершенных подобным способом. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности. Если вы пострадали от противоправных действий этих граждан, сообщите по телефонам 8 (044) 500-31-11 и 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно).-0-

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