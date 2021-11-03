В Минске шесть автомобилей столкнулось на МКАД

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на МКАД произошло ДТП с участием шести автомобилей. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, сегодня около 17.20 на внутреннем кольце МКАД в районе 33-го км автомобиль "Пежо" совершил столкновение с автомобилем "Опель". В это же время водитель автомобиля "Вольво" не принял мер для снижения скорости и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем "Ауди", который в свою очередь столкнулся с автомобилем "Хундай". Позднее водитель автомобиля "Мерседес" совершил наезд на остановившийся автомобиль "Вольво".

В ДТП никто не пострадал, автомашины получили механические повреждения. Обстоятельства произошедшего уточняются. ГАИ Фрунзенского района проводит проверку.

Движение на данном участке восстановлено.-0-