В Минске шесть человек спасли из задымленной кабины лифта

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице работники МЧС из задымленной кабины лифта спасли шесть человек, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 13.37 на номер 101 поступило сообщение о загоревшемся машинном отделении лифта в здании на улице Сурганова. "По предварительным данным, в машинном отделении на последнем этаже тринадцатиэтажного здания ГНУ "Институт экономики НАН Беларуси" произошло возгорание электропроводки в щите управления на площади 2 кв.м. До прибытия подразделений МЧС из здания самостоятельно вышли 50 человек, эвакуация проводилась через общие выходы", - проинформировали в управлении.

"Когда подразделения МЧС были в здании, на 101 позвонила женщина и сообщила, что в грузовом лифте на уровне 1-2 этажей находятся шесть человек. При этом в лифте дым, люди задыхаются, - рассказали в управлении. - Работниками МЧС при помощи спецоборудования была вскрыта кабина лифта, людям подали специальные маски для дыхания и извлекли на свежий воздух. В кабине находились шесть человек: пять женщин и мужчина - все работники института".

Медики оказали пострадавшим первую помощь. После этого четыре женщины и мужчина были госпитализированы для дальнейшего осмотра.

Пожар был локализован и ликвидирован в 13.52. Его причина устанавливается, рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.-0-