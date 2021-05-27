В Минске шестилетний мальчик попал под колеса авто

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шестилетний мальчик попал под колеса авто в Московском районе Минска, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло вчера около 19.05. 27-летний водитель легковушки "Шевроле" во дворе по улице Рафиева наехал на шестилетнего мальчика, который выбежал из-за припаркованных автомобилей.
Ребенок доставлен в больницу.
На месте работали следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома и сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.
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