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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске школьник получил ожоги из-за взрыва аккумуляторной батареи. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
"24 января в 19.53 спасателям от медиков поступило сообщение о получении ожогов человеком в Минске. Впоследствии выяснилось, что у включенного в электророзетку мобильного телефона Nokia 3310 произошел взрыв аккумуляторной батареи. В результате происшествия сын хозяйки квартиры 2005 года рождения получил ожоги. Школьника госпитализировали с диагнозом "термический ожог левого бедра", - рассказали в пресс-службе.
Подразделения МЧС не привлекались. Причина происшествия устанавливается.-0-