В Минске школьник выбежал из-за припаркованного во дворе автомобиля и попал под колеса

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль "БМВ" сбил во дворе школьника, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По предварительной информации, водитель автомобиля "БМВ" при движении в жилой зоне проезда Рокоссовского в районе дома №132 сбила мальчика 2008 года рождения, который выбежал из-за припаркованного автомобиля. Ребенок направлен в медицинское учреждение для осмотра. Его жизни ничто не угрожает. ГАИ напоминает, что в жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории движение пешеходов разрешается по тротуару, обочине и по проезжей части дороги. Пешеходы имеют преимущество перед транспортными средствами, но не должны необоснованно препятствовать их движению. Водители же должны осознавать, что из-за припаркованного транспорта может выйти пешеход. Госавтоинспекция просит родителей повторить с детьми основные правила безопасного поведения на дороге. Необходимо объяснить ребенку, как вести себя на дворовой территории, где безопасно играть, кататься на велосипеде, роликах или самокате. Необходимо проверить, правильно ли ребенок понимает правила перехода проезжей части, умеет ли использовать эти знания в реальных условиях.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!