В Минске школьница перебегала улицу и попала под машину

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске школьница перебегала дорогу и попала под машину, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел сегодня около 11.10. 27-летний водитель автомобиля Kia ехал по Партизанскому проспекту со стороны ул.Ангарской в направлении ул.Центральной. На регулируемом пешеходном переходе он сбил девочку 2006 года рождения, которая перебегала проезжую часть на красный свет. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен медиками в учреждение здравоохранения.

УГАИ ГУВД Мингорисполкома проводит проверку в соответствии с административным законодательством.

Госавтоинспекция напоминает родителям: для защиты ребенка от несчастных случаев на дороге необходимо привить ему навыки безопасного поведения. Следует прикрепить на одежду или школьный портфель световозвращающие элементы, обратить внимание ребенка на то, что недопустимо использовать мобильные телефоны, наушники, плееры и другие гаджеты при пересечении проезжей части.-0-