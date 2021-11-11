11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске системный администратор сдавал ноутбуки предприятия в ломбард. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативникам отдела по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска стало известно, что 32-летний сотрудник крупного столичного предприятия по продаже металлопроката с сентября по ноябрь 2021 года присвоил 80 ноутбуков общей стоимостью более Br120 тыс. Мужчина работал системным администратором и отвечал за замену компьютерной техники на предприятии. Однако дорогостоящие ноутбуки, которые закупил работодатель, так и не были установлены на местах. Фигурант подключал менеджерам старые компьютеры со склада, а новую технику забирал и сдавал в ломбард. На полученные деньги минчанин делал ставки, активно торговал валютой на бирже.

Мужчина задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело за присвоение имущества.-0-