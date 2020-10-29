В Минске следователи устанавливают обстоятельства двух ДТП с участием мотоциклистов

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по городу Минску устанавливаются обстоятельства двух дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, произошедших в столице 27 и 28 августа. Об этом БЕЛТА сообщили в Отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.
"По данным следствия, 27 октября около 22.00 водитель мотоцикла Honda, двигаясь по улице Якуба Коласа, при пересечении улицы Белинского заметил пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Водитель предпринял меры к экстренному торможению, однако столкновения избежать не удалось. В результате ДТП 31-летний мужчина получил телесные повреждения", - рассказали в СК.
В отношении мотоциклиста возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса.
Второй случай произошел ночью 28 октября. Около 2.40 водитель мотоцикла Honda, двигаясь по улице Кижеватова в сторону МКАД, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень. В результате падения мотоцикла 29-летнему пассажиру причинены многочисленные телесные повреждения.
По предварительной информации, мотоциклист во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) Уголовного кодекса. Водитель задержан.
Следователи обращаются к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанных дорожно-транспортных происшествиях, с просьбой обратиться в УСК по Минску по телефонам: 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.-0-