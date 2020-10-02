В Минске следователи выясняют обстоятельства ДТП, в котором легковушка наехала на пешеходов

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в данный момент следователи работают на месте ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Днем 2 октября 49-летний водитель ехал на автомобиле Lexus по проспекту Машерова. Проезжая вблизи дома 9 по проспекту Машерова, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и наехал на пешеходов, которые ожидали на тротуаре разрешающий сигнала светофора. В результате ДТП 45-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Еще один находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Водитель Lexus привлекался к административной ответственности свыше 20 раз, в большинстве случаев за нарушение ПДД. Он задержан.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводят осмотр места происшествия, а также допрашивают свидетелей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Свидетелей, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, просят сообщить об этом по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-