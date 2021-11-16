В Минске следователи выясняют обстоятельства смертельного ДТП на ул.Алибегова

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте смертельного ДТП в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Предварительно установлено, что сегодня днем 38-летний водитель автомобиля BMW двигался по улице Алибегова. Он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в мачту освещения. В результате аварии мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Прямо сейчас следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводится осмотр места происшествия, фиксируется следовая картина. По данному факту УСК по городу Минску проводится проверка.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: 8 (017) 389-55-55 и 8 (033) 333-67-19.

Следственный комитет обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время движения. "Учитывайте погодные условия при выборе скоростного режима", - отметили в ведомстве.-0-